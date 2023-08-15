Едва появившись на линии боевого соприкосновения, три ранее не применявшиеся в ходе так называемого контрнаступления ВСУ бронемашины были поражены российскими бойцами: это БТР M1126 Stryker производства США, немецкая БМП Marder 1А3 и Rosomak из Польши.

Американский четырехосный бронетранспортер двигался на большой скорости, когда его настиг дрон-камикадзе "Ланцет".

Боевая машина пехоты из Германии была сожжена в ходе ночного боя. Каким боеприпасом ее поразили, пока не сообщается.

Терпя неудачи на линии боевого соприкосновения, вооруженные формирования киевского марионеточного режима бросают в бой последние резервы - бригады, вооруженные этой натовской техникой.

Так, по просочившимся в Сеть данным, M1126 Stryker и БМП Marder 1А3 имеются в 82-ой отдельной десантно-штурмовой бригаде, которую задействовали на Запорожском направлении. Это соединение также вооружено четырнадцатью танками Challenger 2, пока находящимися в тылу, но, возможно, и их все-таки рискнут отправить в бой.