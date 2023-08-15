Подоляк: Киев хочет обсуждать на переговорах перспективы ядерного арсенала России

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина в случае мирных переговоров с РФ собирается обсуждать перспективы российского ядерного арсенала и создания демилитаризованных зон. Как сообщает РИА Новости, этом он сказал в интервью французскому изданию Point.

«Нам предстоит подписать перемирие, подсчитать репарации, провести суд по военным преступлениям, обсудить будущее российского ядерного арсенала и разграничить демилитаризованные зоны на территории РФ», — заявил Подоляк.

При этом он отметил, что стартовать мирные переговоры могут лишь после вывода российских войск за пределы границы Украины 1991 года.

Напомним, ранее Подоляк заявлял, что мечтает создать на территории приграничных с Украиной российских регионов демилитаризованную зону, в которой будет находиться иностранный контингент. По заявлениям советника, она должна разместиться в Брянской, Белгородской, Ростовской и Курской областях.