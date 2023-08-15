Минск заявил об активной подготовке Запада к военному столкновению

«Надо понимать, что в капиталистическом мире замораживать свои активы в оружие и раздутую армию просто так никто не будет. Поэтому вывод можно сделать однозначный: возможность прямого военного столкновения с НАТО в будущем становится весьма очевидной», — сказал министр.