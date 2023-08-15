В Китае разъяснили отношения с Россией в военной сфере
В Китае разъяснили отношения с Россией в военной сфере, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра обороны КНР Ли Шанфу.
«Китайско-российские отношения в военной сфере подают пример союзничества, отказа от антагонизма и [пример] ненаправленности против третьих стран», — сказал глава ведомства.
По его словам, китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающие в новую эпоху, продолжают поступательно развиваться.
Ранее официальный представитель Минобороны КНР Тань Кэфэй заявил, что армия Китая готова сотрудничать с Вооруженными силами России ради укрепления мира и безопасности. Он добавил, что армии двух стран планируют усиливать стратегическую координацию и регулярно проводить совместные учения и патрулирования на море и в воздухе.