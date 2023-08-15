В Китае разъяснили отношения с Россией в военной сфере, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра обороны КНР Ли Шанфу.

«Китайско-российские отношения в военной сфере подают пример союзничества, отказа от антагонизма и [пример] ненаправленности против третьих стран», — сказал глава ведомства.

По его словам, китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающие в новую эпоху, продолжают поступательно развиваться.