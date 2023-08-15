Шойгу допустил пересмотр решения о неиспользовании кассетных боеприпасов

— Хотел обратить внимание на тот факт, что у нас на вооружении тоже есть кассетные боеприпасы. До настоящего времени по гуманитарным соображениям мы от их применения воздерживались. Однако это решение может быть пересмотрено, - приводит его слова РИА Новости.