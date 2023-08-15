Шойгу допустил пересмотр решения о неиспользовании кассетных боеприпасов
Россия может пересмотреть решение о неиспользовании кассетных боеприпасов. Об этом во вторник, 15 августа, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе Московской конференции по международной безопасности.
— Хотел обратить внимание на тот факт, что у нас на вооружении тоже есть кассетные боеприпасы. До настоящего времени по гуманитарным соображениям мы от их применения воздерживались. Однако это решение может быть пересмотрено, - приводит его слова РИА Новости.
7 июля военно-политическое руководство Соединенных Штатов объявило о передаче Украине кассетных боеприпасов.
Американская сторона признает, что применение подобных средств поражения в текущем конфликте несет определенные риски для мирного населения.
В свою очередь глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий подчеркнул, что российская сторона неминуемо ответит на поставку кассетных боеприпасов Киеву.
В конце месяца ВСУ применили кассетные боеприпасы при ударе по группе журналистов МИЦ «Известия» и РИА Новости, которые в этот момент готовили материалы об артиллерийских обстрелах населенных пунктов Запорожской области. Подробнее о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».