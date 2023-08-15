Назван скрытый страх бойцов ВСУ

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) испытывают панику и нуждаются в лечении психики из-за посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). О скрытом страхе украинских военных пишет газета The New York Times (NYT).

© Lenta.ru

Отмечается, что среди военнослужащих ВСУ наблюдается кризис психики, их потребности в области психического здоровья превышают доступные методы лечения. Украинский сержант Владислав Рузиев рассказал, что ему постоянно снятся кошмары. По его словам, иногда земля была настолько завалена ранеными, что эвакуационные машины по ошибке проезжали по ним.

Боец ВСУ Андрей Ремезов заявил, что пристрастился к наркотикам и алкоголю, у него появлялись мысли наложить на себя руки. При этом украинская система охраны психического здоровья может справиться лишь с небольшой частью потребностей, добавил он. Уточняется, что военных пытаются привести в порядок для их возвращения на фронт. Как утверждает украинский боец Максим, напавший на своего сослуживца ночью, его подразделение потеряло большую часть людей.