Предварительные итоги боевых действий показывают, что военный ресурс Украины почти исчерпан. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на Московской конференции по международной безопасности.

Шойгу подчеркнул, что сейчас под лозунгом военной поддержки Киева Соединенные Штаты зачищают арсеналы своих партнеров в разных регионах мира. За это они обещают льготные поставки западной техники. По сути, Вашингтон освобождает рынок для продукции своего военно-промышленного комплекса, отметил министр.

«Однако за новое вооружение партнерам придется заплатить Соединенным Штатам немалые деньги и согласиться на ограничение суверенитета в сфере безопасности», — заявил глава оборонного ведомства.