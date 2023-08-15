В ЛНР уничтожили высокопоставленного офицера украинского батальона «Кракен»

Военнослужащие первой гвардейской танковой армии Западного военного округа в ходе боев за поселок Новоселовское в ЛНР ликвидировали высокопоставленного офицера спецподразделения Вооруженных сил Украины «Кракен». Об этом рассказал РИА Новости боец ЗВО с позывным «Белый».

«Мы «накрыли» пару раз этот сектор, как раз отработали по пехоте оппонента, а потом подтвердили нам, что «молодцы», достали очень интересную цель. По данным разведки, офицера какого-то, а кто именно, неизвестно», — поделился российский солдат.

С начала месяца Министерство обороны РФ сообщает об успехах на Купянском направлении Харьковской области. 3 августа Минобороны сообщило, что штурмовые отряды российской группировки «Запад» заняли более выгодные позиции у населенных пунктов Ольшана, Першотравневое Харьковской области и Куземовка в ЛНР. Спустя несколько дней ведомство отчиталось о захвате семи опорных пунктов и девяти наблюдательных постов украинских войск в этом районе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».