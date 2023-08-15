В США признали неудачи Украины в контрнаступлении

«За восемь месяцев они (Вооруженные силы Украины — прим. «Ленты.ру») никуда не продвинулись, все статично», — заявил он.

По его словам, армия России достойно подготовилась к попытке контрнаступления ВСУ. В частности, украинские войска не могут наступить из-за двойных и тройных линий обороны, объяснил Лейтон.