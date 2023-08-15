Жителей Крыма предупредили о возможных звуках взрывов 15 августа

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков предупредил жителей и гостей полуострова о возможных звуках взрывов. В своем Telegram-канале он рассказал, что сегодня, 15 августа, спецслужбы будут уничтожать взрывоопасные предметы.

По его словам, взрывотехники будут работать возле поселка Октябрьского с 13:00 до 15:00 мск, а также возле Старого Крыма с 11:00 до 13:00.

«Возможны звуки взрывов. Сохраняем спокойствие и доверяем официальным источникам информации», — подчеркнул он.

Напомним, что утилизация боеприпасов проводится в Крыму периодически. Об аналогичных работах спецслужб Крючков предупреждал и вчера, 14 августа. Уничтожение взрывоопасных предметов проводилось возле Октябрьского, Старого Крыма и Черноморского.