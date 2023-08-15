В ЛНР рассказали о возведении ВСУ «живого щита» на окраинах Купянска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) возводят оборонительные линии на фоне продвижения российских сил в сторону Купянска. Об этом рассказал подполковник Луганской народной милиции (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

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«На купянском направлении украинские боевики пытаются замедлить продвижение российских войск за счет мирного населения, применяют тактику "живого щита"», — рассказал он.

По его словам, на восточных окраинах Купянска между домами украинские силы активно создают фортификационные сооружения, соединенные траншеями. В селе Кучеровка противник расположил взвод одного из подразделений и сделал капонир для бронетехники.

Кроме того, он сообщил о выявлении минометного расчета во дворе жилого дома в селе Петропавловка.

«В качестве укрытия используется подвальное помещение, где укрываются мирные граждане», — добавил подполковник.