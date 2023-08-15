Спецоперация на Украине 15 августа: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 15 августа 2023 года.

В Совфеде отреагировали на слова экс-полковника армии США о контрнаступлении ВСУ

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего полковника армии США Седрика Лейтона о контрнаступлении Вооруженных сил Украины. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на его Telegram-канал.

Пушков привел в своей публикации цитату Лейтона.

«Одна из главных проблем — это то, что за 8 месяцев не произошло никаких изменений. Русским удалось взять эту территорию», — заявил экс-полковник США.

Он добавил, что эта область заминирована, также там множество танковых ловушек и траншей, что существенно замедляет темпы контрнаступления.

Сенатор в свою очередь подчеркнул, что западная пресса уже не верит в победу армии Украины и теперь объясняет гражданам США, почему итог конфликта уже предрешен.

Украинские военные обстреляли Донецк кассетными снарядами

Вооруженные силы Украины применили пять кассетных снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому и Петровскому районам Донецка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Как говорится в сообщении, обстрел начался в 15:30 со стороны населенного пункта Кураховка. В сторону Петровского района Донецка устремились три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров. В 17:45 из населенного пункта Галицыновка по Киевскому району Донецка выпустили два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров.

В США заявили о панике ВСУ из-за обвала фронта под Харьковом

Вооруженные силы Украины под Харьковом вынуждены отступать из-за атаки российских сил. Такое заявление сделал экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру, пишет РИА Новости.

«Сейчас Россия начала наступление под Харьковом и оказывает серьезное давление на широком фронте. Украина эвакуирует население, а ВСУ отступают», — сказал он.