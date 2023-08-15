Воздушная тревога объявлена в шести областях Украины

По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Сумской, Николаевской, Одесской областях Украины.

Отмечается, что тревога была объявлена в 03.05 в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а затем распространилась на другие регионы.

Также, согласно карте, тревога звучит в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей и ДНР. До этого взрывы произошли в Николаевской области Украины, сообщает телеканал "ТСН".

"В Николаевской области прозвучали взрывы", — говорится в сообщении.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в регионе объявлена воздушная тревога.