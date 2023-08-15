Воздушная тревога объявлена в шести областях Украины
По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Сумской, Николаевской, Одесской областях Украины.
Отмечается, что тревога была объявлена в 03.05 в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а затем распространилась на другие регионы.
Также, согласно карте, тревога звучит в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей и ДНР. До этого взрывы произошли в Николаевской области Украины, сообщает телеканал "ТСН".
"В Николаевской области прозвучали взрывы", — говорится в сообщении.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в регионе объявлена воздушная тревога.
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