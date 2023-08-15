Экс-аналитик ЦРУ заявил об отступлении ВСУ под Харьковом
Вооруженные силы Украины под Харьковом вынуждены отступать под напором армии РФ. Такое заявление сделал бывший аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон в YouTube-канале журналиста Стивена Гарднера, передает ТАСС.
Он пояснил, что российские военнослужащие пошли в наступление на севере, неподалеку от Харьково, движение войск замечено на широком фронте. Украина эвакуирует население в этой области и отступает. Джонсон добавил, что у Киева нет оружия и физических возможностей вести продолжительную кампанию, в то время как у России они есть.
По данным Министерства обороны России от 14 августа, российские военнослужащие за сутки смогли отразить шесть атак и контратак Вооруженных сил Украины на купянском направлении. Днем ранее военное ведомство проинформировало, что российские солдаты на купянском направлении успешно отразили шесть атак и контратак армии Украины в Харьковской области и Луганской Народной Республике.
Кроме того, российские штурмовые группы 12 августа заняли два опорных пункта противника на купянском направлении, сообщает Министерство обороны РФ.