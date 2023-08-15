Экс-аналитик ЦРУ заявил об отступлении ВСУ под Харьковом

Он пояснил, что российские военнослужащие пошли в наступление на севере, неподалеку от Харьково, движение войск замечено на широком фронте. Украина эвакуирует население в этой области и отступает. Джонсон добавил, что у Киева нет оружия и физических возможностей вести продолжительную кампанию, в то время как у России они есть.