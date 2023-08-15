Полковник рассказал об использовании ИИ в российском оружии

«Нужно все же понимать, что с ИИ машина не работает сама по себе. Это программное обеспечение, созданное человеком, человеческое творчество. Машина не может отступить ни на шаг от параметров, заданных программой. Так что расчитывать на то, что будет воевать железо без участия человека, что человек вообще не будет принимать участие в боевых действиях, не стоит», — предупредил Литовкин.