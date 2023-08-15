Германия заложила средства в бюджет на поддержку Украины на несколько лет вперед

Германия заложила в бюджет средства на военную помощь Киеву на ближайшие несколько лет. Такое заявление сделал министр финансов ФРГ и лидер Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер, пишет ТАСС со ссылкой на газету Bild.

«При бюджетном планировании на ближайшие годы мы уже твердо запланировали продолжение поддержки Украины», — сказал он.

Линднер добавил, что совокупная помощь Германии, учитывая не только поставки военной помощи Киеву, но и размещение у себя беженцев и уход за ними, оценивается в €22 млрд.

Министр финансов ФРГ также затронул вопрос о вероятности поставок Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus. По его словам, для их передачи Германии нужно согласовать свои действия с союзниками, учесть собственную способность к обороне и не допустить того, чтобы ФРГ стала полноценной участницей конфликта.

«Если эти три критерия будут выполнены, то такое решение может быть принято», — отметил Линднер.

Он добавил, что сам желает как можно более быстрого решения на этот счет, так как скорость на войне один из важнейших факторов.