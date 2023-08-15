Германия заложила средства в бюджет на поддержку Украины на несколько лет вперед
Германия заложила в бюджет средства на военную помощь Киеву на ближайшие несколько лет. Такое заявление сделал министр финансов ФРГ и лидер Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер, пишет ТАСС со ссылкой на газету Bild.
«При бюджетном планировании на ближайшие годы мы уже твердо запланировали продолжение поддержки Украины», — сказал он.
Линднер добавил, что совокупная помощь Германии, учитывая не только поставки военной помощи Киеву, но и размещение у себя беженцев и уход за ними, оценивается в €22 млрд.
Министр финансов ФРГ также затронул вопрос о вероятности поставок Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus. По его словам, для их передачи Германии нужно согласовать свои действия с союзниками, учесть собственную способность к обороне и не допустить того, чтобы ФРГ стала полноценной участницей конфликта.
«Если эти три критерия будут выполнены, то такое решение может быть принято», — отметил Линднер.
Он добавил, что сам желает как можно более быстрого решения на этот счет, так как скорость на войне один из важнейших факторов.
Ранее Кристиан Линднер посетил Киев. Это была первая поездка министра финансов ФРГ на Украину с начала там военного конфликта с Россией.