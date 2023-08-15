В Германии призвали быстро согласовать поставку ВСУ ракет Taurus

Лидер партии «Зеленые» в Германии, депутат Омид Нурипур призвал правительство страны принять скорейшее решение о поставках Вооруженным силам Украины (ВСУ) крылатых ракет Taurus. Об этом он заявил в беседе с Tagesspiegel.

© Unsplash

По его словам, Киев остро нуждается в дополнительных военных ресурсах.

«Поэтому решение о поставках из Германии должно быть принято быстро», — сказал он.

Ранее глава Министерства финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что передача Taurus Украине возможна только при соблюдении трех условий. В частности, уточнил он, Германии необходимо согласовать этот шаг с союзниками. Помимо этого, страна должна сохранить свои оборонные способности и не стать стороной конфликта, добавил министр.