Офицер НАТО рассказал о тактическом ударе России по ВСУ

Российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Ланцет» представляют опасную тактическую угрозу для украинских войск. Об этом заявил офицер НАТО в отставке Ставрос Атламазоглу в колонке для издания 19FortyFive.

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Он отметил, что российские войска используют беспилотники для различных целей, в том числе и для нанесения ударов. По словам Атламазоглу, массовое применение Россией «Ланцетов» стало тактическим ударом по армии противника.

Как утверждает экс-офицер, украинская сторона несет значительные потери, лишаясь порядка десяти тысяч беспилотников в месяц. По его словам, Киев очень зависим от БПЛА.

«Но такая большая зависимость от беспилотных авиационных систем имеет свою цену — очень высокую цену», — подчеркнул Атламазоглу.