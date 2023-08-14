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В Краснодарском крае упал учебный самолет Л-39

В Минобороны России сообщили о крушении учебного самолёта Л-39. Один из членов экипажа погиб. Об этом пишет ТАСС.

В Краснодарском крае потерпел крушение учебный самолет Л-39
© Wikimedia Commons

Уточняется, что самолёт упал в черте аэродрома.

«14 августа 2023 года в Краснодарском крае при выполнении планового учебно-тренировочного полета во время захода на посадку потерпел крушение учебный самолет Л-39 учебного авиационного полка. Самолет упал в черте аэродрома. Разрушений и пострадавших на земле нет. По предварительной информации с места, один из членов экипажа погиб», – сообщили в Минобороны.

В ведомстве также добавили, что в данный момент специальные службы устанавливают причину крушения.

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