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СМИ: ВМФ США впервые в истории страны остался без командующего

Военно-морской флот США, вслед за сухопутными силами и корпусом морской пехоты впервые в истории Соединенных Штатов остался без командующего, пишет обозреватель Идрис Али в статье для Reuters.

ВМФ США впервые в истории страны остался без командующего
© Рамблер

Обозреватель пояснил, что в понедельник, 14 августа, сложил полномочия начальник военно-морских операций США адмирал Майк Гилдэй.

Отсутствие командующих обусловлено тем, уточнил автор статьи, что представляющий Алабаму сенатор-республиканец Томми Тубервиль периодически блокирует продвижение высших офицеров страны по служебной лестнице.

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Сенатор объясняет это тем, что Пентагон ненадлежащим образом использует денежные средства, выделяемые ему Конгрессом.

Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что сложившаяся в вооруженных силах страны ситуация беспрецедентна и небезопасна.

Министр подчеркнул, что действия конгрессмена подрывают военную мощь США, негативно влияют на кадровую политику, ломают судьбы американских офицеров и их семей.

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