ВМФ США впервые в истории страны остался без командующего

Военно-морской флот США, вслед за сухопутными силами и корпусом морской пехоты впервые в истории Соединенных Штатов остался без командующего, пишет обозреватель Идрис Али в статье для Reuters.

Обозреватель пояснил, что в понедельник, 14 августа, сложил полномочия начальник военно-морских операций США адмирал Майк Гилдэй.

Отсутствие командующих обусловлено тем, уточнил автор статьи, что представляющий Алабаму сенатор-республиканец Томми Тубервиль периодически блокирует продвижение высших офицеров страны по служебной лестнице.

Сенатор объясняет это тем, что Пентагон ненадлежащим образом использует денежные средства, выделяемые ему Конгрессом.

Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что сложившаяся в вооруженных силах страны ситуация беспрецедентна и небезопасна.