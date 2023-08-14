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Экс-разведчик США заявил, что ВС РФ за несколько месяцев подавили ПВО Patriot

Российские части всего за несколько месяцев подавили имеющиеся в распоряжении ВСУ западные системы противовоздушной обороны. С таким заявлением выступил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol.

Экс-разведчик США Риттер: Россия уничтожила много ЗРК Patriot на Украине
© globallookpress.com

«Украинская ПВО была серьезно подавлена. Я имею в виду, она была уничтожена», — отметил офицер.

По его словам, российские солдаты начали успешную кампанию по ликвидации этих систем несколько месяцев назад. За это время они обнаружили и подорвали достаточное число западных установок ПВО.

Риттер уточнил, что украинцы не любят говорить о том, что ВС России за последнее время уничтожили много ЗРК Patriot.

9 августа стало известно, что Германия направила Украине пусковые установки ЗРК Patriot. Кроме того, ФРГ передала для ВСУ 10 вездеходов Bandvagn 206, 6 705 дымовых снарядов, материал для обезвреживания взрывоопасных предметов, пять машин погранслужбы и беспилотники.

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