США зафиксировали вблизи Аляски четыре военных самолета России

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) зафиксировало четыре российских военных самолета в зоне действия противовоздушной обороны (ПВО) США на Аляске. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении командования было подчеркнуто, что российские самолеты летели в международном пространстве, не нарушая границ.

«Эта активность России в опознавательной зоне ПВО Аляски происходит регулярно и не рассматривается как угроза», — сказано в заявлении.

Министерство обороны России подтвердило проведение плановых полетов стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, а также дальних бомбардировщиков Ту-22М3 в зоне Арктики. В ведомстве было отмечено, что вылеты были выполнены «в воздушном пространстве над нейтральными водами».