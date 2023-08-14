$101.04+2.83110.68+2.71

В США назвали крайний срок для прорыва ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны совершить прорыв до начала ноября, поскольку затем осенняя распутица не позволит им это сделать. Об этом заявил бывший лейтенант-коммандер армии США Джон Нагл, сообщает издание Intelligencer.

Экс-лейтенант армии США назвал крайний срок для прорыва ВСУ
© Газета.Ru

По его словам, если украинская армия не сможет добиться прорыва к данному сроку, то его не удастся добиться позже.

Как отмечается в публикации издания, ВСУ испытывают трудности в ходе контрнаступления, в том числе из-за ограничений во времени. Кроме того, ситуация осложняется приближающимся сезоном осенней грязи, пишет Intelligencer.

Ранее экс-агент ЦРУ США Ларри Джонсон заявил, что Вооруженные силы Украины начали отступать под Харьковом из-за наступления российских войск.

До этого советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк говорил, что контрнаступление ВСУ идет по плану.

Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости