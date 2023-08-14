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Великобритания перехватила два российских бомбардировщика

Британские ВВС перехватили два российских бомбардировщика в пределах зоны воздушного патрулирования НАТО в международном воздушном пространстве к северу от Шетландских островов, заявил замглавы Министерства обороны (МО) Великобритании Джеймс Хиппи. Его цитирует Reuters.

Великобритания перехватила два российских бомбардировщика
© Lenta.ru

«Сегодня утром пилоты на своих самолетах "Тайфун" вылетели на перехват двух российских бомбардировщиков дальнего действия, наблюдая за ними, когда они пролетали к северу от Шетландских островов», — сказал он.

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