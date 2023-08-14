Шойгу предложил роботу Алеше прогуляться на форуме «Армия-2023»

Встречая Шойгу, робот напомнил, что министр уже знаком со «старшим братом» Алеши, который был разработан два года назад и был представлен на предыдущих форумах.

Ранее уже сообщалось, что форум «Армия-2023», который проходит с 14 по 20 августа в подмосковной Кубинке, посетил министр обороны. Он осмотрел новое вооружение для истребителей Су-57, а также выступил на церемонии открытия мероприятия. В своей речи министр оценил западную военную технику, которая сейчас поставляется Украине. По его словам, разрекламированное вооружение оказалось далеко не безупречным. Убедиться в этом Шойгу предложил, посетив выставку трофеев. Такая же техника представлена на передвижной выставке военных трофеев, открывшейся в Санкт-Петербурге на борту десантного корабля «Иван Грен».