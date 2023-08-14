Самолеты дальней авиации выполнили полеты над Арктикой и Черным морем

Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, а также дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановые полеты над Арктикой и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Самолеты дальней авиации выполнили плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Балтийского, Баренцева, Норвежского, Восточно-Сибирского, Чукотского, Бофорта морей и Северного Ледовитого океана", - говорится в сообщении.
Наиболее продолжительный полет длился более семи часов, указали в Минобороны. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С Су-27, МиГ-31 Воздушно-космических сил и морской авиации Военно-морского флота.