ВС РФ ударили по местам производства безэкипажных катеров ВСУ

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о совершении удара по местам хранения безэкипажных катеров ВСУ.

По его словам, все атакованные объекты были успешно поражены, а цели атаки выполнены.

«Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам производства и хранения безэкипажных катеров, применяемых ВСУ для террористических атак. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», – сообщили в Минобороны России.

При этом, где находилось это место хранения катеров ВСУ, Конашенков не уточнил.