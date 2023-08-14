ВС РФ ударили по местам производства безэкипажных катеров ВСУ
Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о совершении удара по местам хранения безэкипажных катеров ВСУ.
По его словам, все атакованные объекты были успешно поражены, а цели атаки выполнены.
«Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам производства и хранения безэкипажных катеров, применяемых ВСУ для террористических атак. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», – сообщили в Минобороны России.
При этом, где находилось это место хранения катеров ВСУ, Конашенков не уточнил.
Ранее в Минобороны России рассказали об отражении двух атак ВСУ на Сватовском направлении.
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