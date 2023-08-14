Российские военные впервые уничтожили самоходный миномет Alakran («Скорпион») производства Испании в зоне спецоперации. Об этом пишет Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

В Минобороны уточнили, что миномет был уничтожен на Херсонском направлении.

В пресс-службе пояснили, что противник за истекшие сутки потерял большое количество военной техники на ряде направлений. Так, на Купянском направлении ВСУ утратили САУ «Panzerhaubitze-2000», две САУ «Krab», три боевые бронированные машины, гаубицы «Гвоздика», «Мста-Б» и Д-30.

На Донецком направлении российские военные уничтожили два танка, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также гаубицы: «FH-70» производства Великобритании и «МСТА-Б».

На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли три боевые бронированные машины и два пикапа, а на Южно-Донецком направлении - три боевые бронированные машины, три автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, а также САУ «Cezar» французского производства.

На Запорожском направлении ВС РФ уничтожили танк, САУ «Cezar» и «Krab», две боевые машины пехоты, три автомобиля и артиллерийскую систему М777.

Напомним, что производство самоходных минометов «Алакран» калибром 120 мм было развернуто в 2017 году. В 2018 годы первые образцы получила испанская армия.

Максимальная скорострельность миномета составляет 12 выстр./мин, нормальный режим стрельбы – 4 выстр./мин. Установка снабжена автоматизированной системой наведения, сопряженной с навигационной системой и обеспечивающей время готовности к первому выстрелу после остановки на позиции до 35 с.