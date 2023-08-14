Минобороны РФ показало кадры уничтожения батареи С-300 ВСУ

Министерство обороны России опубликовало в своем Telegram-канале видео, на котором запечатлено уничтожение батареи зенитного ракетного комплекса С-300 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области.

По данным ведомства, батарея была уничтожена в районе населенного пункта Зеленый Гай.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российские военные лишили Украину средств противовоздушной обороны (ПВО), что привело к большим потерям в личном составе ВСУ.

До этого британская газета The Times со ссылкой на анонимного высокопоставленного источника в Вооруженных силах Украины писала, что от ударов российских ракет украинскую столицу обороняет самая мощная система противовоздушной обороны (ПВО) во всем мире.