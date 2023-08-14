Истребитель МиГ-29 был поднят на перехват самолета ВВС Норвегии

Минобороны РФ сообщило, что МиГ-29 поднимался на перехват самолета ВВС Норвегии
Истребитель МиГ-29 не допустил нарушения государственной границы России приблизившимся к ней самолетом норвежской патрульной авиации Р-8А "Посейдон" над акваторией Баренцева моря. Об этом заявили журналистам в Минобороны РФ.
"14 августа российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота", - сообщили там.
Как отметили в ведомстве, экипаж российского истребителя классифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии.
"При приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот от государственной границы Российской Федерации. Нарушения государственной границы <...> не допущено", - добавили там.