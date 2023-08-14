ВС России поразили батарею ЗРК С-300 ВСУ в Николаевской области
Российские военнослужащие поразили батарею зенитного ракетного комплекса С-300 украинской армии в Николаевской области, сообщает Минобороны России.
«В районе населённого пункта Зелёный Гай Николаевской области поражена батарея зенитного ракетного комплекса С-300», — говорится в сводке военного ведомства.
Отмечается, что в течение суток российские войска нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в 152 районах.
Ранее ВС России поразили пункт дислокации иностранных наёмников в районе Запорожья.