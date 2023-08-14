В Минобороны РФ сообщили об ударе по местам производства катеров ВСУ
В ночь с 13 на 14 августа российская армия нанесли групповой удар по местам производства безэкипажных катеров украинской армии, которая та использует для совершения террористических атак. Об этом 14 августа сообщается в соцсетях Минобороны РФ.
Отмечается, что удар был нанесен с использованием высокоточного оружия большой дальности морского базирования.
«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в военном ведомстве.
Как писала «Парламентская газета», киевский режим неоднократно предпринимал попытки атаковать российские объекты с использованием безэкипажных катеров. Среди целей террористических атак украинской власти были военные корабли Черноморского флота и военно-морская база Новороссийска.