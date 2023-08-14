В Госдуме назвали натовское оружие барахлом

Опыт специальной военной операции показал, что ни натовское оружие, ни стратегия альянса не приспособлены к ведению боевых действий против такого противника, как Россия. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев в Telegram.

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Все руководящие документы НАТО были основаны на противостоянии «слабым армиям», пояснил он, приведя в пример конфликты в Ираке и Югославии. «Хваленые» западные образцы вооружения и военной техники также зарекомендовали себя не лучшим образом, отметил депутат.

«На данном этапе они сделали себе антирекламу, не знаю, кому они будут впаривать это барахло теперь», — заключил Гурулев.