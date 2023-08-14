Минобороны заказало партию машин «Тигр-М» в версии «Безумный Макс»

Министерство обороны России заказало партию автомобилей «Тигр-М» варианта «Безумный Макс» с усиленной защитой, которые будут использоваться для охраны колонн. Об этом в понедельник, 14 августа, сообщило РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Новая модификация оснащена навесными бронелистами, сделавшими вид автомобиля необычным. На вооружении «Безумного Макса» стоит 12,7 миллиметровый пулемет «Корд» или 7,62 миллиметровый ПКТМ. Вес бронемашины составляет 7,8 тонны, а экипаж включает в себя девять человек.

— В новой версии «Тигр-М» оснащен дополнительными бронелистами и имеет, соответственно, повышенную защиту. Среди разработчиков машина получила рабочее название «Безумный Макс». Военное ведомство уже приобрело несколько единиц новой техники, — рассказал собеседник агентства.

Накануне концерн «Калашников» испытал в зоне проведения специальной военной операции новую систему разведки «Квазимачта», включающую в себя работающий по проводам с земли беспилотник. Она представляет собой подъемную платформу, способную находиться в воздухе до 24 часов. Питание и связь с беспилотником происходят с помощью находящихся на земле проводов.