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СМИ: Минобороны заказало партию автомобилей «Тигр-М» в версии «Безумный Макс»

Министерство обороны России заказало партию автомобилей «Тигр-М» варианта «Безумный Макс» с усиленной защитой, которые будут использоваться для охраны колонн. Об этом в понедельник, 14 августа, сообщило РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Минобороны заказало партию машин «Тигр-М» в версии «Безумный Макс»
© РИА Новости

Новая модификация оснащена навесными бронелистами, сделавшими вид автомобиля необычным. На вооружении «Безумного Макса» стоит 12,7 миллиметровый пулемет «Корд» или 7,62 миллиметровый ПКТМ. Вес бронемашины составляет 7,8 тонны, а экипаж включает в себя девять человек.

— В новой версии «Тигр-М» оснащен дополнительными бронелистами и имеет, соответственно, повышенную защиту. Среди разработчиков машина получила рабочее название «Безумный Макс». Военное ведомство уже приобрело несколько единиц новой техники, — рассказал собеседник агентства.

Накануне концерн «Калашников» испытал в зоне проведения специальной военной операции новую систему разведки «Квазимачта», включающую в себя работающий по проводам с земли беспилотник. Она представляет собой подъемную платформу, способную находиться в воздухе до 24 часов. Питание и связь с беспилотником происходят с помощью находящихся на земле проводов.

В тот же день стало известно о том, что «Калашников» разработал автомат нового образца АК-19. Он сделан в короткоствольном исполнении. Среди преимуществ модели — эргономичность, адаптация к всесуточному применению, а также повышенные кучность и точность стрельбы.