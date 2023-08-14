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На форуме «Армия-2023» показали новейшую кассетную ракету

На форуме «Армия-2023» была представлена новая неуправляемая авиационная ракета (НАР). Об этом сообщили в пресс-службе институт прикладной физики (ИПФ), которым был представлен снаряд.

«НАР С-8КЛ имеет кассетную боевую часть и наполнена кумулятивно-осколочными боевыми элементами», — рассказали в пресс-службе, передает РИА Новости.

Там отметили, что ракета имеет 24 боевых элемента.

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Как сообщается, разработка изобретения находится на заключительном этапе испытаний. НАР сможет использоваться со всех основных типов вертолетов и самолетов армейской авиации.

Президент России Владимир Путин на форуме «Армия-2023» выразил готовность страны к развитию международного сотрудничества во военной сфере. По его словам, Москва готова к сотрудничеству со всеми странами, которые хотят сохранить свою независимость.

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