Госкорпорация «Ростех» намерена в несколько раз увеличить производство применяемых в зоне специальной военной операции дронов-камикадзе «Ланцет». Об этом заявил первый замглавы госкорпорации Владимир Артяков на форуме «Армия-2023» в интервью телеканалу «Россия-24».

По его словам, «Ланцеты» очень востребованы, пока они выпускаются серийно.

«Мы нацелены на то, чтобы кратно увеличить выпуск этой продукции. Понимаем, что необходимость в этих БПЛА будет очень значительная », — сказал Артяков.

Замглавы «Ростеха» добавил, что в течение лета производство некоторых типов боеприпасов увеличилось в 20-30 раз, по бронетехнике до 4-5 раз вырос объем производства.

Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявлял, что российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Ланцет» уничтожили значительную часть артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовой.