Модернизированный противотанковый "Спрут" стал более защищенным

Модернизированную самоходную противотанковую пушку 2С25М оснастили дополнительной защитой. Обновленный вариант "Спрута" можно увидеть на форуме "Армия-2023".

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Установленный на бронемашине комплект из защитных броневых и решетчатых экранов увеличивает стойкость "Спрута" к поражению 30-мм боеприпасами в лобовой проекции и от 12,7-мм пуль в бортовой проекции, а также защищает от поражения из РПГ-7 и РПГ-9.

Любопытно, что расстояние между корпусом и броневыми экранами может быть заполнено водоизмещающим составом, чтобы обеспечить машине дополнительную плавучесть и остойчивость на воде.

Напомним, что самоходная противотанковая пушка 2С25М, также известная как "Спрут", фактически представляет собой высокомобильный плавающий легкий танк с противопульным бронированием и мощным вооружением. Его 125-мм гладкоствольная пушка 2А75-1 своими снарядами, в том числе управляемыми по лучу лазера, может уничтожать любую современную бронетехнику. Благодаря двигателю в 500 л.с. машина ве способна разгоняться по шоссе до 70 км/ч и плавать со скоростью 7 км/ч. Прицелы наводчика-оператора и командира машины имеют встроенный лазерный дальномер и баллистический вычислитель. Они позволяют поражать различные цели с очень высокой точностью.