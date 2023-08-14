Президент России Владимир Путин выступил с обращением по случаю открытия международного военно-технического форума «Армия-2023». Видео опубликовали на официальном сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что форум по праву заслужил высокий авторитет и признание, а также внес серьезный вклад в развитие военно-технического сотрудничества России с другими странами. Он отметил, что РФ готова к углублению равноправного партнерства со всеми государствами, которые отстаивают свои национальные интересы и независимый путь развития.

По словам Путина, свою экспозицию на мероприятии в этом году представляют 80 иностранных организаций. В прошлом году их было в два раза меньше — лишь 32 компании. Российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) представлен 1,5 тысячами предприятий, которые продемонстрируют свыше 28,5 тысяч образцов современных вооружений. Среди них есть образцы оружия почти всех видов и типов, в том числе новейшие системы управления, разведки и робототехника.

«Особое внимание на площадках форума уделено тематике беспилотных летательных аппаратов. Это направление сегодня активно развивается и в военном, и в гражданском секторе. По сути, речь идет о создании новой самостоятельной наукоёмкой и высокотехнологичной отрасли», — сказал президент.

Путин также напомнил, что в этом году деловая программа форума посвящена вопросам диверсификации ОПК и развития технологий искусственного интеллекта. В России растет рынок использования ИИ и сейчас стране есть что предложить в этой отрасли. Отдельно глава государства отметил, что Москва предлагает другим странам развивать сотрудничество и в сфере подготовки кадров.