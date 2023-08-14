Путин раскрыл уровень иностранного участия в форуме «Армия-2023»
80 иностранных компаний представляют свою продукцию Международный военно-технический форум «Армия-2023», заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости.
Помимо высокого уровня иностранного участия в форуме российский лидер также отметил, что мероприятие способно раскрыть потенциал военно-технического партнерства стран «для обеспечения безопасности в мире».
«Россия открыта к углублению равноправного, технологического партнерства и военно-технического сотрудничества с другими странами, со всеми, кто отстаивает свои национальные интересы, свой независимый путь развития», — подчеркнул Путин.
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