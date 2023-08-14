Шойгу раскритиковал западную технику
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что разрекламированная техника Запада в боевых условиях оказалась далеко не безупречной. Его слова приводит РИА Новости.
Шойгу сообщал, что потери Вооруженных сил Украины за июль составили более 20,8 тыс. военных и более 2,2 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 10 танков Leopard.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что «контрнаступление Украины не получается так, как оно задумывалось». По его оценкам, никаких успехов у Киева нет.
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