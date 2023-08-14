$98.21+0.93107.97+0.82

Шойгу раскритиковал западную технику

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что разрекламированная техника Запада в боевых условиях оказалась далеко не безупречной. Его слова приводит РИА Новости.

Шойгу сообщал, что потери Вооруженных сил Украины за июль составили более 20,8 тыс. военных и более 2,2 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 10 танков Leopard.

Шойгу осмотрел передовые авиационные разработки на форуме «Армия-2023»

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что «контрнаступление Украины не получается так, как оно задумывалось». По его оценкам, никаких успехов у Киева нет.

12
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости