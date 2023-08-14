ТАСС: В России воссоздадут легендарную 104-ю гвардейскую дивизию к 1 декабря 2023 года
К 1 декабря 2023 года в России воссоздадут легендарную 104-ю гвардейскую дивизию в составе воздушно-десантных войск. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник Минобороны.
— Принято окончательное решение о воссоздании в составе Воздушно-десантных войск (ВДВ) 104-й дивизии в статусе десантно-штурмовой на базе 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады, — сказал собеседник агентства в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2023».
Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что к концу июня 2023 года в России появится резервная армия, а в ближайшее время — армейский корпус. Он добавил, что армейский корпус получит более 3700 единиц техники. В данный момент формирование резервной армии завершено на 60 процентов.
22 июня еще четыре добровольческих формирования заключили контракт с Минобороны РФ, а общее число присоединившихся к соглашению формирований превысило 20. Документ, в частности, обеспечивает добровольцев и их семьи государственной поддержкой наравне с солдатами ВС РФ.