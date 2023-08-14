К 1 декабря 2023 года в России воссоздадут легендарную 104-ю гвардейскую дивизию в составе воздушно-десантных войск. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник Минобороны.

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— Принято окончательное решение о воссоздании в составе Воздушно-десантных войск (ВДВ) 104-й дивизии в статусе десантно-штурмовой на базе 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады, — сказал собеседник агентства в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2023».

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что к концу июня 2023 года в России появится резервная армия, а в ближайшее время — армейский корпус. Он добавил, что армейский корпус получит более 3700 единиц техники. В данный момент формирование резервной армии завершено на 60 процентов.