Белгородский губернатор сообщил о работе ПВО в регионе

В одной из районов Белгородской области системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили две воздушные цели, пострадавших нет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбиты две воздушные цели в районе села Пушкарное», — написал он.

Гладков отметил, что оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, добавил губернатор.