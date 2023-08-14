На КМЗ готовятся массово выпускать плавающий танк

«Спрут-СДМ-1» — боевая бронированная гусеничная плавающая машина, которая может совершать марши без дозаправки на расстояние до 500 км со скоростью до 70 километров в час по суше и до 10 километров в час по воде. Она оснащена новейшей системой управления огнем и мощной 125-мм пушкой с управляемыми ракетами. Противотанковая пушка обладает маневренностью БМП и мощностью танка. Способна вести боевые действия в тяжелых экстремальных условиях, и уничтожать все современные основные танки мира.