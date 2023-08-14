Диверсант подорвался на собственном заряде в Херсонской области

Telegram-канал Baza сообщил, что диверсант подорвался на собственном заряде, когда минировал военную технику в селе Софиевка Херсонской области. По информации канала, инцидент произошел 12 августа около местного дома культуры, где стояла инжерно-саперная машина. Спасти мужчину не удалось.

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Baza пишет, что личность погибшего устанавливается.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции Орла разыскивают диверсанта, который устроил пожар в военкомате поселка городского типа Верховье. Мужчина поджег резиновый коврик на входе в здание. В результате военному комиссариату был нанесен минимальный ущерб, пламя потушили сотрудники ведомства. Комиссариат Верховья расположен на улице Чапаева. Предполагается, что для поджога злоумышленник использовал «коктейль Молотова».