Сверхзащищенный "Тигр-М" впервые показали на форуме "Армия-2023"

На Международном военно-техническом форуме "Армия-2023" демонстрируется сверхзащищенный вариант известного отечественного бронированного автомобиля "Тигр-М".

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Специальные транспортные средства использовались в нескольких военных конфликтах, в том числе в Сирии и в ходе Специальной военной операции. Эта версия появилась в результате обобщения полученного опыта. В частности, на ней усилено бронирование передней части корпуса, прикрыто лобовое стекло, доработаны двери.

Интересной особенностью являются специальные накладные бронированные щиты, прикрывающие колеса. Они не только придают броневику очень необычный брутальный вид, но и хорошо защищают от пуль стрелкового оружия и осколков мин и снарядов.

Огневая мощь обеспечивается наличием дистанционно управляемого боевого модуля "Арбалет-ДМ", оборудованного лазерным дальномером и тепловизионным каналом. Благодаря этому достигается высокая точность применения пулеметного вооружения и возможность его использования в любое время суток.