Украинская армия нанесла удар по монастырю в Херсонской области
Пресс-служба администрации Новокаховского городского округа сообщила о нанесении украинскими войсками удара по монастырю в Корсунке Херсонской области, передает РИА Новости.
Подчеркивается, что в результате его крыша была разрушена. Также сообщается, что из-за утреннего минометного обстрела пострадало здание монастырской обедни.
Кроме того, снарядом повредили здание школы. Отмечается, что разрушения зафиксированы на втором этаже.
«Сообщается о шести прилетах вражеских снарядов. Пострадавших нет. Информация уточняется», - указали в администрации.
11 августа стало известно об артиллерийском ударе Вооруженных сил Украины по Донецку. Они выпустили четыре кассетных боеприпаса.
Тогда же представительство ДНР в СЦКК сообщало, что Ясиноватая за сутки подверглась 13 обстрелам со стороны украинских войск, применявших в том числе кассетные боеприпасы и ракеты РСЗО.