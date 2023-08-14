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Украинская армия нанесла удар по монастырю в Херсонской области

Пресс-служба администрации Новокаховского городского округа сообщила о нанесении украинскими войсками удара по монастырю в Корсунке Херсонской области, передает РИА Новости.

Украинская армия нанесла удар по монастырю в Херсонской области
© flickr.com

Подчеркивается, что в результате его крыша была разрушена. Также сообщается, что из-за утреннего минометного обстрела пострадало здание монастырской обедни.

Кроме того, снарядом повредили здание школы. Отмечается, что разрушения зафиксированы на втором этаже.

«Сообщается о шести прилетах вражеских снарядов. Пострадавших нет. Информация уточняется», - указали в администрации.

11 августа стало известно об артиллерийском ударе Вооруженных сил Украины по Донецку. Они выпустили четыре кассетных боеприпаса.

Тогда же представительство ДНР в СЦКК сообщало, что Ясиноватая за сутки подверглась 13 обстрелам со стороны украинских войск, применявших в том числе кассетные боеприпасы и ракеты РСЗО.

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