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Польша закупит у Южной Кореи тысячу современных танков K2

Польша закупит у Южной Кореи тысячу модифицированных танков K2 Black Panther ("Черная пантера"), заявил польский министр обороны Мариуш Блащак.

Польша закупит у Южной Кореи тысячу танков K2
© rg.ru

На первом этапе 180 танков должны быть поставлены Сеулом Варшаве до 2025 года. Следующим шагом станет приобретение 820 танков K2PL, модифицированных с учетом требований польской стороны. Бронетехника должна поступить в польскую армию в 2026 году. По словам Блащака, которого цитирует польское агентство новостей PAP, Варшава намерена построить самую сильную сухопутную армию в Европе и эти танки вместе с американскими Abrams составят костяк польских бронетанковых войск на ближайшие годы и десятилетия. Для производства этих танков Польша намерена задействовать собственные предприятия, и в этих целях был создан польско-южнокорейский оружейный консорциум, пояснил Блащак.

K2 Black Panther - южнокорейский основной боевой танк четвертого поколения. На его вооружении состоит 120-мм гладкоствольная пушка с автоматом заряжания, способная использовать новейшие типы боеприпасов. Вспомогательное вооружение состоит из 7,62-мм пулемета и 12,7-мм крупнокалиберного пулемета.

Усовершенствованная система управления огнем танка обеспечивает высокую эффективность огня на дальних дистанциях. Во вторник, 15 августа, эти танки планируется продемонстрировать на военном параде, который пройдет в Варшаве.

Ранее власти Польши заявили, что намерены потратить в 2023 году на военные расходы до 4 процентов своего ВВП, что вдвое превышает показатель для стран-членов НАТО.