Польша закупит у Южной Кореи тысячу танков K2

Польша закупит у Южной Кореи тысячу современных танков K2
Польша закупит у Южной Кореи тысячу модифицированных танков K2 Black Panther ("Черная пантера"), заявил польский министр обороны Мариуш Блащак.
На первом этапе 180 танков должны быть поставлены Сеулом Варшаве до 2025 года. Следующим шагом станет приобретение 820 танков K2PL, модифицированных с учетом требований польской стороны. Бронетехника должна поступить в польскую армию в 2026 году. По словам Блащака, которого цитирует польское агентство новостей PAP, Варшава намерена построить самую сильную сухопутную армию в Европе и эти танки вместе с американскими Abrams составят костяк польских бронетанковых войск на ближайшие годы и десятилетия. Для производства этих танков Польша намерена задействовать собственные предприятия, и в этих целях был создан польско-южнокорейский оружейный консорциум, пояснил Блащак.
K2 Black Panther - южнокорейский основной боевой танк четвертого поколения. На его вооружении состоит 120-мм гладкоствольная пушка с автоматом заряжания, способная использовать новейшие типы боеприпасов. Вспомогательное вооружение состоит из 7,62-мм пулемета и 12,7-мм крупнокалиберного пулемета.
Усовершенствованная система управления огнем танка обеспечивает высокую эффективность огня на дальних дистанциях. Во вторник, 15 августа, эти танки планируется продемонстрировать на военном параде, который пройдет в Варшаве.
Ранее власти Польши заявили, что намерены потратить в 2023 году на военные расходы до 4 процентов своего ВВП, что вдвое превышает показатель для стран-членов НАТО.