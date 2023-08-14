Польша закупит у Южной Кореи тысячу танков K2

На первом этапе 180 танков должны быть поставлены Сеулом Варшаве до 2025 года. Следующим шагом станет приобретение 820 танков K2PL, модифицированных с учетом требований польской стороны. Бронетехника должна поступить в польскую армию в 2026 году. По словам Блащака, которого цитирует польское агентство новостей PAP, Варшава намерена построить самую сильную сухопутную армию в Европе и эти танки вместе с американскими Abrams составят костяк польских бронетанковых войск на ближайшие годы и десятилетия. Для производства этих танков Польша намерена задействовать собственные предприятия, и в этих целях был создан польско-южнокорейский оружейный консорциум, пояснил Блащак.