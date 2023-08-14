На форуме "Армия-2023" показали беспилотную машину "Зубило"

На Международном военно-техническом форуме "Армия-2023" представлены различные беспилотные наземные средства. В их числе - универсальное транспортное средство "Зубило" от АО "Ремдизель".

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Как отмечается, эта машина с колесной формулой 4х4 предназначена для оказания различной помощи действующим штурмовым группам. Например, с помощью установленного вооружения (а на МВТФ демонстрируется вариант с "зушкой" - модификацией 23-мм скорострельной зенитной установки ЗУ-23-2) возможна огневая поддержка атакующих и обороняющихся подразделений.

Кроме того, при необходимости "Зубило" может подвезти боеприпасы, другое имущество, взять на борт раненых. Необходимой опцией является зарядка аккумуляторов радиопередающих средств, а также разведывательных дронов.