На форуме "Армия-2023" показали беспилотную машину "Зубило"

Беспилотное "Зубило" поддержит штурмовые подразделения
На Международном военно-техническом форуме "Армия-2023" представлены различные беспилотные наземные средства. В их числе - универсальное транспортное средство "Зубило" от АО "Ремдизель".
Как отмечается, эта машина с колесной формулой 4х4 предназначена для оказания различной помощи действующим штурмовым группам. Например, с помощью установленного вооружения (а на МВТФ демонстрируется вариант с "зушкой" - модификацией 23-мм скорострельной зенитной установки ЗУ-23-2) возможна огневая поддержка атакующих и обороняющихся подразделений.
Кроме того, при необходимости "Зубило" может подвезти боеприпасы, другое имущество, взять на борт раненых. Необходимой опцией является зарядка аккумуляторов радиопередающих средств, а также разведывательных дронов.
Длина этого сухопутного беспилотника - 7465 мм, ширина - 2550 мм, высота - 2100 мм. Клиренс - 320 мм. Снаряженная масса - 13300 кг, а полная - 16000 кг. Грузоподъемность - 2700 кг. Мощность двигателя - 350 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 100 км/ч.