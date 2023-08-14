Украинский генерал заявил о вероятности наступления России на Киев

«Повторное наступление на Киев никто никогда не исключал. Мы понимаем, что враждебные намерения зависят только от решений высшего политического руководства РФ. Так что, учитывая указанное, такая вероятность существует, но по состоянию на данный момент она не подкреплена силами и средствами», — сказал Наев.