"Необходимо отметить, что Китай и РФ осуществляют друг с другом открытое и прозрачное сотрудничество, нацеленное на защиту равноправия и справедливости на международной арене", - приводятся на странице оборонного ведомства в социальной сети WeChat слова У Цяня, который прокомментировал регулярное совместное патрулирование с участием ВС двух стран.